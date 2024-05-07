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19:12, 7 мая 2024Культура

Бритни Спирс рассказала о возможной операции после драки с бойфрендом

Бритни Спирс заявила, что ей может понадобиться операция на ноге после драки

Фото: Mario Anzuoni / Reuters

Американская певица Бритни Спирс заявила, что ей может понадобиться операция после драки с бойфрендом Полом Солизом в гостинице Chateau Marmont в Лос-Анджелесе. Ее слова приводит Page Six.

Исполнительница опровергла информацию о том, что у нее случился «срыв». «Честно говоря, мне хотелось бы, чтобы моя жизнь была такой дикой, какой ее изображают! В любом случае с моей ногой действительно произошла какая-то фигня, и мне, возможно, придется сделать операцию... Скрестим пальцы, надеюсь, что нет», — поделилась она.

Ранее в СМИ появилась информация, что Спирс увезли из отеля после драки с возлюбленным Солизом. По данным источника, звезда угрожала сотрудникам гостиницы и другим гостям, кричала и плакала. Очевидцы заметили порезы на ее теле и вызвали полицию и медиков. К ним певица вышла почти без одежды, прикрываясь подушкой и одеялом. Позже сама Спирс назвала новости фейковыми.

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