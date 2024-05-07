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15:08, 7 мая 2024Спорт

Бывшего тренера «Спартака» включили в топ-5 лучших тренеров мира

FourFourTwo включил бывшего тренера «Спартака» Эмери в пятерку лучших в мире

Фото: Paul Childs / Reuters

Бывшего главного тренера «Спартака», ныне возглавляющего английскую «Астон Виллу», Унаи Эмери включили в топ-5 рейтинга лучших действующих тренеров мира по версии журнала FourFourTwo. Список из 50 специалистов приводится на сайте издания.

Эмери, который работает с «Астон Виллой» с 2022 года, занял пятое место в рейтинге. Под его руководством клуб дошел до полуфинала Лиги конференций.

Возглавил список тренер английского «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола. Вслед за ним расположились наставник «Ливерпуля» Юрген Клопп, возглавляющий немецкий «Байер» Хаби Алонсо и Карло Анчелотти из мадридского «Реала».

Эмери был назначен главным тренером московского «Спартака» в июне 2012-го, однако был уволен через пять месяцев. После этого под его руководством испанская «Севилья» стала трехкратным победителем Лиги Европы, «Вильярреал» — однократным. ПСЖ вместе с тренером выиграл чемпионат Франции и по два раза стал обладателем Кубка и Суперкубка страны.

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