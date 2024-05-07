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09:00, 7 мая 2024Экономика

Бывший завод автозапчастей французской Faurecia снова захотели продать

«Ъ»: бывший завод запчастей французской Faurecia в Тольятти снова могут продать

Фото: Руслан Шамуков / ТАСС

Тольяттинский завод автокомпонентов снова захотели продать. О продаже бывшего предприятия французской Faurecia, ушедшей из России, со ссылкой на базу данных Федеральной антимонопольной службы (ФАС) сообщает «Коммерсантъ».

Бывшая «Форесия Интериор Тольятти», перешедшая в январе под управление бывших топ-менеджеров «Формат Инвест», может вновь сменить владельца. ФАС разрешила нижегородскому АО «Автокомпонент групп» приобрести 70 процентов производящей автозапчасти компании, переименованной в «АФТ-Интерьеры».

Предприятие ранее поставляло приборные и дверные панели, а также центральные консоли производителям Renault, Nissan, «АвтоВАЗ», а также УАЗу. После ухода зарубежных производителей с рынка в 2022 году и снижения спроса площадка приостанавливала работу и заморозила сотрудничество с УАЗом.

По мнению автомобильного аналитика Владимира Беспалова, в России идет активный процесс импортозамещения, поэтому спрос на локализованную продукцию должен быть высоким. Если продукция «АФТ-Интерьеры» будет соответствовать по качеству, заказы со стороны «АвтоВАЗа» загрузят завод работой, добавил он.

В середине апреля президент «АвтоВАЗа» Максим Соколов попросил главу Минпромторга Дениса Мантурова вернуть легковые и легкие коммерческие автомобили (LCV) в программу льготного лизинга. По его мнению, без этой помощи автопроизводитель не сможет выполнить план продаж на 2024 год. Компания намерена реализовать 511 тысяч автомобилей, но о таких цифрах, предупредил Соколов, можно думать только при господдержке. Ранее Соколов просил еще сильнее увеличить утилизационный сбор на иномарки, чтобы выдержать конкуренцию с китайскими машинами.

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      Вячеслав Агапов
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