«АвтоВАЗ» попросил вернуть льготы

Глава «АвтоВАЗа» Соколов попросил вернуть льготный лизинг для легковушек и LCV

Президент «АвтоВАЗа» Максим Соколов в письме главе Минпромторга Денису Мантурову попросил вернуть легковые и легкие коммерческие автомобили (LCV) в программу льготного лизинга. По его мнению, без этой помощи автопроизводитель не сможет выполнить план продаж на 2024 год, сообщает «Интерфакс».

Компания намерена реализовать 511 тысяч автомобилей, но о таких цифрах, предупредил Соколов, можно думать только при работе механизмов стимулирования спроса. Один из главных способов остается кредитование на выгодных условиях.

Минпромторг отказался распространить программу субсидий на легковушки и LCV в феврале 2024 года. По данным СМИ, поводом для такого решения стало желание сократить расходы бюджета и растянуть имеющиеся средства на более долгий срок. В новом виде программа позволяла получить помощь только покупателям транспорта категории D (автобусы от девяти посадочных мест), тягачей «КамАЗа» и электромобилей.

На таких условиях выпуск автомобилей Lada, считают на предприятии, придется сократить на 25 тысяч единиц. Для этого компания начнет замедлять ленту конвейера или сокращать число рабочих дней. По оценке Соколова, сильнее прочих пострадает отрасль такси, которая недополучит около 10 тысяч автомобилей до конца года.

Также во время выступления в Совете Федерации Соколов призвал увеличить утилизационный сбор на автомобили до миллиона рублей к 2029 году. Глава «АвтоВАЗа» назвал такое решение целесообразным. Ранее он указывал, что текущие параметры программы не позволяют российским производителям конкурировать с китайскими. Таким образом, без повышения цен на иномарки поводов покупать российские машины не будет.