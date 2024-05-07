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16:35, 7 мая 2024Спорт

Чемпиона России по футболу арестовали в Бразилии

Чемпиона России в составе ЦСКА Жо арестовали в Бразилии за неуплату алиментов

Фото: Alexander Chernykh / Globallookpress.com

Чемпиона России по футболу в составе ЦСКА Жо арестовали в Бразилии. Об этом сообщает BrasilEdition в соцсети X.

По информации источника, спортсмена арестовали за неуплату алиментов. «Этот долг будет выплачен, и мы надеемся, что он будет освобожден», — заявил адвокат Артур Эугенио Матиас.

37-летний Жо, ныне выступающий за «Амозанас», был задержан перед матчем в понедельник, 6 мая. Он провел ночь в полицейском участке.

Жо защищал цвета ЦСКА с 2006 по 2008 год. В составе армейцев он стал чемпионом России, а также двукратным обладателем Кубка и Суперкубка страны. Всего за столичную команду бразилец провел 77 матчей, в которых забил 44 мяча и сделал 10 результативных передач.

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