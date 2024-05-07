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23:34, 7 мая 2024Силовые структуры

Экс-депутат российского региона получил срок за многомиллионные хищения

Экс-депутата Ставропольского края осудили на 9,5 года по делу о хищении

Фото: Bulkin Sergey / Globallookpress

Экс-депутата думы Ставропольского края приговорили к девяти годам и шести месяцам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима по делу о хищении. Об этом заявила пресс-служба прокуратуры Ставрополья на своем сайте.

Суд установил, что в 2018 году обвиняемый направил в министерство сельского хозяйства региона заявку и документы на участие в конкурсном отборе сельскохозяйственных потребительских кооперативов на предоставление гранта. «Он завысил стоимость товара на сумму, превышающую 57 миллионов рублей, при его фактической стоимости около 26 миллионов рублей», — говорится в публикации.

Кроме того, с октября 2019 года по октябрь 2020 года бывший депутат предоставил в министерства Ставропольского края заведомо ложные данные о приобретении оборудования для производства и переработки сельскохозяйственной и молочной продукции. Он получил субсидию на сумму, превышавшую 34,3 миллиона рублей, которую впоследствии потратил по своему усмотрению.

Ранее в Красноярском крае следователи закончили расследование уголовного дела в отношении бывшего генерального директора Регионального фонда капитального ремонта многоквартирных домов, который запросил взятку в 12 миллионов рублей.

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      Маргарита Пименова
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