Отвечающего за капитальный ремонт российского чиновника осудят за взятки

В Красноярском крае осудят экс-главу Регионального фонда капитального ремонта

В Красноярском крае следователи завершили расследование уголовного дела в отношении бывшего генерального директора Регионального фонда капитального ремонта многоквартирных домов, который запросил взятку в 12 миллионов рублей. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

Мужчина проходит обвиняемым по статье 290 («Получение взятки») УК РФ. В ближайшее время его дело направят прокурору для утверждения обвинительного заключения. Суд арестовал имущество чиновника на более чем 39 миллионов рублей.

По версии следствия, обвиняемый предложил знакомому бизнесмену за 12 миллионов рублей оказывать покровительство и обеспечивать его фирме регулярное получение контрактов на выполнение строительных работ в регионе. Чиновник также пообещал за эти деньги решать вопросы по принятию работ, которые выполнены в ненадлежащем качестве.

5 мая и 2 июня 2023 года предприниматель передал обвиняемому часть взятки в размере 6,6 миллиона рублей. Коррупционера задержали непосредственно после получения взятки.

Ранее в Самаре задержали заместителя председателя городской думы города Жигулевска — директора муниципального казенного учреждения «Жигулевскстройзаказчик» по подозрению в коррупции.