Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
11:39, 7 мая 2024Наука и техника

Эксперт рассказал о хранении тактического ядерного оружия

Болтенков: тактическое ядерное оружие хранят в арсеналах ГУ Минобороны России

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ / РИА Новости

Российское тактическое ядерное оружие хранят в арсеналах 12-го Главного управления (ГУ) Минобороны страны, а не в боевых частях. Об этом рассказал военный эксперт Дмитрий Болтенков в беседе с «Известиями».

«На юге они (снаряды — прим. «Ленты ру») есть, в Новороссийске. Сейчас оружие будут доставлять на грузовые корабли — это ракета "Калибр" — на береговые ракетные комплексы "Бастион", подводные лодки и малые ракетные корабли», — сказал он.

Болтенков отметил, что российские военные проводят учения с тактическим ядерным оружием периодически, а в этот раз о них решили официально заявить.

Материалы по теме:
Возможна ли ядерная война: у кого есть ядерное оружие, кто его может применить и что тогда будет?
Возможна ли ядерная война:у кого есть ядерное оружие, кто его может применить и что тогда будет?
8 октября 2022
Ракеты Судного дня. Как российское ядерное оружие стало самым мощным в мире
Ракеты Судного дня.Как российское ядерное оружие стало самым мощным в мире
8 ноября 2023

Ранее в мае военный эксперт Анатолий Матвийчук сообщил, что в ходе проведения учений с использованием ядерного оружия имитируют нанесение ударов по различным целям и оценивают ущерб.

В том же месяце стало известно, что Генштаб Вооруженных сил России начал подготовку к проведению учений ракетных соединений Южного военного округа с привлечением авиации и сил Военно-морского флота. Учения по отработке применения тактического ядерного оружия проведут по поручению президента Владимира Путина.

Что думаешь? Оцени!
      Даниил Иринин
      Обсудить
      Последние новости

      В Кремле началась инаугурация Путина

      В Армении возбудили дело в отношении пророссийского блогера

      Гарик Сукачев отказался давать концертный тур по России

      Песков ответил на вопрос о своих полномочиях после инаугурации Путина

      В подполье рассказали о серии ударов по расположениям ВСУ в Харьковской области

      Украина попыталась атаковать Россию перед инаугурацией Путина

      Глава «АвтоВАЗа» рассказал о повышении цен на машины

      Рябков назвал дешевкой отказ западных стран приехать на инаугурацию Путина

      Эмили Ратаковски показала откровенное фото без бюстгальтера

      Посол США уехала из России

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше