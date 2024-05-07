Назван самый популярный смартфон

Counterpoint: iPhone 15 Pro Max стал самым продаваемым смартфоном в начале года

Аналитики Counterpoint Research рассказали об итогах первого квартала 2024 года на мировом рынке смартфонов. Отчет доступен на сайте агентства.

Согласно подсчетам, самым популярным телефоном оказался iPhone 15 Pro Max. Ему принадлежит доля 4,4 процента. Ниже расположились iPhone 15, 15 Pro и 14, замыкает топ-5 смартфон Samsung Galaxy S24 Ultra. По словам экспертов, в первом квартале доминировали Apple и Samsung — им принадлежат по пять девайсов в топ-10 рейтинга.

Для сравнения, самым продаваемым смартфоном в начале 2023 года назвали iPhone 14, который получил долю 4,7 процента. В первую пятерку также попали iPhone 14 Pro Max, 14 Pro, 13 и Samsung Galaxy A13.

Аналитики отметили серьезный сдвиг в привычках потребителей — половина общего объема продаж Apple в первом квартале была занята линейкой Pro. Также они подчеркнули, что это первый случай, когда модель Pro Max лидировала в сезон, не относящийся к праздничным.

Ранее в Counterpoint Research рассказали, что южнокорейская корпорация Samsung стала лидером на мировом рынке смартфонов в первом квартале 2024-го. Ниже нее в рейтинге расположились Apple, Xiaomi, Oppo и Vivo.