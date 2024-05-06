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15:22, 6 мая 2024Наука и техника

Назван крупнейший производитель смартфонов

Counterpoint: Samsung стала лидером на рынке смартфонов, обогнав Apple

Фото: PxHere

Южнокорейская корпорация Samsung стала лидером на мировом рынке смартфонов в первом квартале 2024-го. Об этом сообщается в отчете Counterpoint Research.

Аналитики компании назвали Samsung крупнейшим производителем смартфонов — фирма получила долю 20 процентов. Корейский IT-гигант обогнал Apple, которая закончила квартал с долей в 17 процентов. На третьей позиции с долей в 14 процентов оказалась Xiaomi. Ниже расположились Oppo и Vivo — 8 и 7 процентов соответственно.

Также специалисты заявили, что рынок смартфонов продемонстрировал восстановление — в годовом исчислении поставки выросли на 6 процентов, до 296,9 миллиона штук. За указанный период поставки Xiaomi росли быстрее всех — за год показатель увеличился на 34 процента.

Американская Apple оказалась лидером по ASP (average selling price, средняя стоимость продажи) смартфонов, показатель составил 900 долларов. Samsung продавала средний аппарат за 336 долларов, Oppo — за 257 долларов. Средний показатель ASP за квартал достиг 370 долларов.

Ранее специалисты издания DigiTimes заявили, что цены на компьютеры, комплектующие и другую технику поднимутся.

ЖЗЛ
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      Андрей Ставицкий
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