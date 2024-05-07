Лукашенко заявил о приближении мира к ядерной войне

Лукашенко: мир никогда не подходил так близко к порогу ядерной войны

Мир никогда не подходил так близко к порогу начала ядерной войны, как сейчас. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко, передает БелТА.

По его словам, заявления западных политиков ведут к эскалации напряженности не только в Европе, но и в мире в целом. При этом белорусский лидер подчеркнул, что Белоруссия не намерена поддаваться ни на какие провокации и не собирается ни с кем воевать.

Президент Белоруссии также призвал остановить политиков некоторых стран, которые «возомнили себя хозяевами мира и стали бесцеремонно вмешиваться в дела суверенных государств». Кроме того, он отметил, что политическая обстановка накаляется из-за расширения блока НАТО в Восточно-Европейском регионе.

Ранее Александр Лукашенко заявил, что тактическое ядерное оружие является оружием сдерживания и защиты и никто не пойдет с ним в наступление. Он также назвал задачей Белоруссии нанести неприемлемый ущерб противнику, если она будет атакована.