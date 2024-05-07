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18:51, 7 мая 2024Бывший СССР

Лукашенко заявил о приближении мира к ядерной войне

Лукашенко: мир никогда не подходил так близко к порогу ядерной войны

Фото: Кристина Кормилицына / РИА Новости

Мир никогда не подходил так близко к порогу начала ядерной войны, как сейчас. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко, передает БелТА.

По его словам, заявления западных политиков ведут к эскалации напряженности не только в Европе, но и в мире в целом. При этом белорусский лидер подчеркнул, что Белоруссия не намерена поддаваться ни на какие провокации и не собирается ни с кем воевать.

Президент Белоруссии также призвал остановить политиков некоторых стран, которые «возомнили себя хозяевами мира и стали бесцеремонно вмешиваться в дела суверенных государств». Кроме того, он отметил, что политическая обстановка накаляется из-за расширения блока НАТО в Восточно-Европейском регионе.

Ранее Александр Лукашенко заявил, что тактическое ядерное оружие является оружием сдерживания и защиты и никто не пойдет с ним в наступление. Он также назвал задачей Белоруссии нанести неприемлемый ущерб противнику, если она будет атакована.

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      Александр Курбатов
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