Майданов рассказал о заслугах Путина на посту президента

Майданов заявил, что при Путине Россия обрела достойное место на мировой арене

Российский певец и депутат Госдумы Денис Майданов рассказал о заслугах Владимира Путина на посту президента России. Своим мнением он поделился в разговоре с «Пятым каналом».

Исполнитель заявил, что при Путине народ России смог вернуть себе себя, что является очень важным фактором. «Мы стали страной, твердо верящей в свои устои, в свою правоту и в свое достойное место на мировой арене», — отметил Майданов.

По мнению певца, вступление Путина в должность главы государства поспособствует сохранению и обогащению традиций, а также укрепит действующие позиции страны в мире.

7 мая Путин в пятый раз официально вступил в должность президента России.

Ранее актер и продюсер, спецпредставитель МИД РФ по гуманитарным связям России и США Стивен Сигал прокомментировал инаугурацию Владимира Путина, которую он посетил в качестве гостя. Артист назвал главу государства величайшим мировым лидером, а также заявил, что будущее с таким президентом будет лучшим.