Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
15:43, 7 мая 2024Культура

Майданов рассказал о заслугах Путина на посту президента

Майданов заявил, что при Путине Россия обрела достойное место на мировой арене

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Российский певец и депутат Госдумы Денис Майданов рассказал о заслугах Владимира Путина на посту президента России. Своим мнением он поделился в разговоре с «Пятым каналом».

Исполнитель заявил, что при Путине народ России смог вернуть себе себя, что является очень важным фактором. «Мы стали страной, твердо верящей в свои устои, в свою правоту и в свое достойное место на мировой арене», — отметил Майданов.

По мнению певца, вступление Путина в должность главы государства поспособствует сохранению и обогащению традиций, а также укрепит действующие позиции страны в мире.

7 мая Путин в пятый раз официально вступил в должность президента России.

Ранее актер и продюсер, спецпредставитель МИД РФ по гуманитарным связям России и США Стивен Сигал прокомментировал инаугурацию Владимира Путина, которую он посетил в качестве гостя. Артист назвал главу государства величайшим мировым лидером, а также заявил, что будущее с таким президентом будет лучшим.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
      Анастасия Астахова
      Обсудить
      Последние новости

      «Надо бить жестко». Кадыров призвал взять Одессу и Харьков в мае и обещал «приятные изменения» после Дня Победы

      Жену главреда «Новая газета — Европа» приговорили к девяти годам колонии

      Российские «Тайфун» и «Виктор Великий» спустили на воду

      Премьер-министр Армении обвинил Католикоса в руководстве протестующими

      Российский банк откроет счета жителям еще одного молдавского региона

      Офицера госохраны Украины заподозрили в подготовке покушения на Зеленского

      ФСБ показала на видео задержание экс-министра транспорта Башкирии

      Ведущая «Давай поженимся!» предупредила о приводящей в «армию старых дев» ошибке

      Назван срок прихода летней погоды в Москву

      В России рассказали о способных долететь до Лондона ракетах

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше