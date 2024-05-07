Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
11:29, 7 мая 2024Культура

Стивен Сигал прокомментировал инаугурацию Путина

Стивен Сигал назвал Владимира Путина величайшим мировым лидером

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Актер и продюсер, спецпредставитель МИД РФ по гуманитарным связям России и США Стивен Сигал прокомментировал инаугурацию Владимира Путина, которую он посетил в качестве гостя. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

Артист назвал главу государства величайшим мировым лидером, а также заявил о том, что будущее с таким президентом будет лучшим.

Ранее сообщалось, что Стивен Сигал приехал в Кремль на инаугурацию президента Российской Федерации. Отмечалось, что в 2018 году он также входил в список приглашенных на церемонию вступления Путина в должность президента страны.

Согласно статье 82 Федерального закона «О выборах президента Российской Федерации» от 10 января 2003 года, инаугурация главы государства проходит по истечении шести лет со дня вступления в должность президента, избранного на предыдущих выборах.

Ключевой момент церемонии — принесение президентом России присяги, текст которой зафиксирован в Конституции страны. Глава государства клянется уважать и охранять права и свободы человека и гражданина, соблюдать и защищать Конституцию, защищать суверенитет и независимость, безопасность и целостность государства, верно служить народу.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
      Анастасия Астахова
      Обсудить
      Последние новости

      В Европе произошел раскол из-за инаугурации Путина. Дипломаты стран ЕС не знают, посещать ли мероприятие

      Россияне рассказали о важности благотворительности со стороны работодателей

      Шойгу заметили в форме на инаугурации Путина в Кремле

      Эксперт рассказал о хранении тактического ядерного оружия

      Путин может предложить кандидатуру нового премьера 7 мая

      В МИД назвали «определенным сигналом» приглашение Запада на инаугурацию Путина

      В России прокомментировали раскол внутри ЕС из-за инаугурации Путина

      Президент Молдавии ответила на вопрос о возможном вторжении России

      Стало известно о взрывах в Сумской области

      Девочка решила продать игрушку за миллионы рублей ради покупки дома

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше