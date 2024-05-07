Стивен Сигал приехал в Кремль на инаугурацию президента

Стивен Сигал приехал в Кремль, чтобы присутствовать на инаугурации Путина

Американский актер и продюсер Стивен Сигал приехал в Кремль на инаугурацию президента Российской Федерации. Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что артист присутствует на инаугурации Владимира Путина в качестве гостя. В 2018 году он также входил в список приглашенных на церемонию вступления Путина в должность президента страны.

Ранее бывший глава протокольной службы Кремля Владимир Шевченко рассказал о деталях торжественной церемонии вступления в должность главы государства.

Ключевой момент церемонии — принесение президентом России присяги, текст которой зафиксирован в Конституции страны. Глава государства клянется уважать и охранять права и свободы человека и гражданина, соблюдать и защищать Конституцию, защищать суверенитет и независимость, безопасность и целостность государства, верно служить народу.

В конце марта Стивен Сигал навестил пострадавших при теракте в «Крокус Сити Холле».