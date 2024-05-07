МИД Франции вызвал посла России из-за предполагаемых кампаний по дезинформации

Министерство иностранных дел (МИД) Франции вызвало посла России Алексея Мешкова из-за предполагаемых кампаний по дезинформации со стороны Москвы. Об этом сообщает Reuters.

«Франция отмечает, что дипломатическими каналами вновь злоупотребляют для манипулирования информацией и запугивания», — заявили во французском внешнеполитическом ведомстве.

В МИД Франции также заявили, что Россия якобы занимается «перекладыванием ответственности, пытаясь обвинить западные страны в угрозе», а также обвинили Москву в «дестабилизации европейских стран, в частности, посредством кибератак и гибридных действий».

Представители министерства добавили, что это решение также стало ответным шагом в связи с тем, что в МИД России был вызван посол Франции в Москве Пьер Леви.

Ранее сообщалось, что Леви был вызван в дипломатическое ведомство из-за воинственной риторики французского руководства и из-за растущей вовлеченности Парижа в конфликт на Украине.