Москвичам назвали неожиданный плюс похолодания

Профессор Ревякина: майское похолодание облегчит симптомы у аллергиков

Москвичи с аллергией на пыльцу березы начнут чувствовать себя легче из-за аномального похолодания в столице. Об этом сообщила заведующая отделением аллергологии и диетотерапии клиники лечебного питания ФГБУН «ФИЦ питания и биотехнологии», профессор Вера Ревякина, передает агентство «Москва».

Она напомнила, что береза является очень сильным аллергеном и цветет в настоящее время. При этом реакция аллергиков на пыльцу зависит от климата. Если весна холодная, клинические проявления будут не столь яркими, как при жаркой весне. В этом году в столице весна с резкими перепадами температуры, поэтому пациенты реагируют на пыльцу, но есть периоды, когда симптоматика ослабевает.

Пыление березы закончится к концу мая, а пока аллергикам стоит принимать лекарства и носить на улице маску, добавила медик.

В ночь на вторник, 7 мая, в столице и области выпал снег. По словам синоптика Александра Ильина, в среду и четверг, 8 и 9 мая, температура в Москве будет ниже климатической нормы более чем на 10 градусов. Прогнозируется, что в столице и Подмосковье она составит всего плюс два-семь градусов. Ожидаются и дальнейшее снегопады.