Нападение бегемота на лодку с туристами попало на видео

Daily Mail: бегемот набросился на лодку с туристами на реке Чобе в Намибии

Бегемот набросился на лодку с туристами в Намибии. Нападение дикого зверя попало на видео, которое публикует Daily Mail.

Путешественники катались по реке Чобе 22 марта и наткнулись на группу бегемотов. Лодка приблизилась к животным, и внезапно один из самцов бросился к людям. Он несколько раз ударил зубами мотор, а затем отстал.

«На лодке мы вели себя тихо, и двигатель был выключен, когда мы подошли к бегемотам на безопасное расстояние. Когда наш капитан понял, что у нас проблемы, он развернул лодку и направился прочь», — рассказала участница экскурсии Джеки Бошофф.

В Замбии агрессивный слон напал на грузовик с туристами во время сафари. Он подбежал к открытому автомобилю, ударил его бивнями и перевернул. В результате пожилая женщина не выжила.