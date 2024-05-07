Онколог объяснил опасность татуировок

Онколог Черемушкин предупредил, что татуировки мешают вовремя заметить рак кожи

Татуировки мешают вовремя заметить рак кожи на покрытых краской участках, предупредил онколог Евгений Черемушкин. Опасность татуировок врач объяснил в беседе с NEWS.ru.

Доктор заверил, что сами по себе татуировки не провоцируют развитие заболевания, однако они могут помешать своевременной диагностике. «Татуировка не может стать причиной развития рака кожи, однако из-за нее можно легко не заметить раковую опухоль или кожные изменения, являющиеся одним из симптомов», — отметил Черемушкин.

Онколог добавил, что к вопросу нанесения татуировок следует с осторожностью подходить людям со склонностью к аллергии, так как краситель может спровоцировать аллергическую реакцию. «Татуировки — это, безусловно, травматизация кожи. Не стоит делать ее в тех зонах, где имеются хронические изменения», — также посоветовал врач.

Ранее онколог Руслан Басанов перечислил неочевидные симптомы развивающегося у молодых людей вида рака — лимфомы. Одним из признаков заболевания врач назвал сильную ночную потливость.

