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17:23, 7 мая 2024Забота о себе

Онколог объяснил опасность татуировок

Онколог Черемушкин предупредил, что татуировки мешают вовремя заметить рак кожи

Фото: Benjamin lehman / Unsplash

Татуировки мешают вовремя заметить рак кожи на покрытых краской участках, предупредил онколог Евгений Черемушкин. Опасность татуировок врач объяснил в беседе с NEWS.ru.

Доктор заверил, что сами по себе татуировки не провоцируют развитие заболевания, однако они могут помешать своевременной диагностике. «Татуировка не может стать причиной развития рака кожи, однако из-за нее можно легко не заметить раковую опухоль или кожные изменения, являющиеся одним из симптомов», — отметил Черемушкин.

Онколог добавил, что к вопросу нанесения татуировок следует с осторожностью подходить людям со склонностью к аллергии, так как краситель может спровоцировать аллергическую реакцию. «Татуировки — это, безусловно, травматизация кожи. Не стоит делать ее в тех зонах, где имеются хронические изменения», — также посоветовал врач.

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