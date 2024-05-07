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14:15, 7 мая 2024Мир

Отозванный из России посол ФРГ вернулся в Германию

Bild: отозванный из России посол ФРГ Ламбсдорф вернулся в Германию

Фото: Ulf Mauder / dpa / Globallookpress.com

Отозванный из России властями ФРГ посол Александер Ламбсдорф приземлился в Берлин для консультаций, после чего он вернется в Россию. Об этом сообщает газета Bild.

«Федеральное правительство Германии отозвало посла Ламбсдорфа для консультаций. Он должен остаться в Берлине на неделю, а затем снова вернется в Россию», — сообщает издание.

Причиной отзыва дипломата являются обвинения в якобы причастности России к кибератакам на правящую Социал-демократическую партию Германии (СДПГ), а также на правительственные учреждения и важные отрасли промышленности. Власти ФРГ вызвали Ламбсдорфа для уточнения деталей.

3 мая министерство иностранных дел Германии выразило временному поверенному в делах России в ФРГ протест из-за якобы доказанной кибератаки на СДПГ. МИД России категорически отверг обвинения в причастности государственных российских структур к указанному случаю.

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      Дарья Устьянцева
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