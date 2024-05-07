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08:17, 7 мая 2024Бывший СССР

Пленный ВСУ рассказал об обороне окрестностей Авдеевки необученными водителями

Пленный ВСУ Юречко: окрестности Авдеевки обороняли необученные водители

Фото: Ashley Chan / Global Look Press

Окрестности Авдеевки обороняли необученные водители. Об этом рассказал пленный военнослужащий 25-й отдельной воздушно-десантной бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) Юрий Юречко, его цитирует ТАСС.

По словам Юречко, после распределения в Днепропетровске ему написали в военном билете, что он отправится на фронт в качестве водителя. Однако уже через три дня командование заявило, что нужно поехать на передовую «на усиление на пару дней», после чего его перебросили на оборону позиций.

Пленный добавил, что на авдеевском направлении были еще водители, которых отправили на первую линию с оружием в руках. Он рассказал, что для обороны окрестностей Авдеевки военнослужащим ВСУ выдавали только автоматы, патроны и несколько гранат. Сам Юречко пробыл на передовой в общей сложности меньше недели, после чего попал в плен в середине апреля.

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      Екатерина Грищенко
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