Пленный солдат ВСУ рассказал о сокрытии реальных потерь украинским командованием

Пленный солдат ВСУ: украинское командование скрывает реальные потери

Командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) скрывает реальные потери среди солдат и число дезертиров. Об этом рассказал ТАСС пленный украинский солдат Максим Попков.

«Много без вести пропавших (...), "двухсотых" (погибших военнослужащих — прим. «Ленты.ру») много, просто никто это не знает и никто ничего про это не говорит», — заявил Попков.

По его словам, в расположении его подразделения в Орехово Запорожской области, куда их заселили после мобилизации, было множество бесхозных вещей и сумок погибших и дезертировавших солдат.

Ранее пленный военнослужащий 25-й отдельной воздушно-десантной бригады ВСУ Валерий Жадан рассказал, что украинские инструкторы начали обучать мобилизованных преимущественно обороне.

По его словам, первую линию обороны в районах сел Тоненькое и Орловка должны были удерживать мобилизованные — на одной позиции не более трех человек, а плотность ударов по их позициям была очень высокой.