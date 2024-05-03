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14:21, 3 мая 2024Бывший СССР

Пленный солдат ВСУ рассказал об обучении мобилизованных преимущественно обороне

Пленный солдат ВСУ: инструкторы нас учили не штурмовать, а обороняться

Фото: Inna Varenytsia / Reuters

Инструкторы Вооруженных сил Украины (ВСУ) начали обучать мобилизованных преимушественно обороне, рассказал ТАСС пленный 25-й отдельной воздушно-десантной бригады ВСУ Валерий Жадан.

«Инструкторы нас учили не штурмовать, а скорее обороняться. Учили, как ходить двойками, тройками. Но в основном обороне сейчас учат», — заявил пленный.

По его словам, первую линию обороны в районах сел Тоненькое и Орловка должны были удерживать мобилизованные — на одной позиции не более трех человек, а плотность ударов по их позициям была очень высокая: «Мы уже смирились: что будет, то и будет. Нас бросили, мол, держи оборону и все».

Ранее пленный украинский боец по имени Олег рассказал, что в ВСУ поступают с бойцами как со скотиной и посылают их в бой без подготовки. Он также подчеркнул, что на подготовку перед отправкой на передовую украинским военным дают считанные дни.

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      Валентин Карант
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