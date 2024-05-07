Пляжная страна Азии изменила правила въезда для россиян

АТОР: Камбоджа изменила правила въезда для туристов

Власти Камбоджи изменили правила въезда для туристов, в том числе для россиян. Об этом сообщила Ассоциация туроператоров России (АТОР) в Telegram-канале.

С 1 июля все путешественники должны будут оформлять электронную карту прибытия Cambodia e-Arrival Card в течение семи дней до поездки. Заполнить форму можно на официальном сайте или в приложении, которое можно скачать на том же портале.

После оформления e-Arrival Card заявители получают QR-код, который нужно будет показать при проходе границы в аэропорту этой пляжной страны Азии. Уточняется, что нововведение актуально и для туристов с электронными визами, и для тех, кто планирует получать въездные документы в аэропорту.

Если после 1 июля у отдыхающих не окажется QR-кодов по прибытии, в Камбоджу их не пустят.

Ранее российский тревел-блогер объяснил, почему он никогда не вернется в Камбоджу. По его словам, страна «близка к самым нищим местам Индии».