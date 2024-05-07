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20:09, 7 мая 2024Ценности

Популярная рэперша вышла на публику в наряде из одних колготок

Doja Cat (слева)

Doja Cat (слева). Фото: Johnny Nunez / WireImage / Getty Images

Популярная американская рэперша Doja Cat (Доджа Кэт, настоящее имя — Амала Дламини) вышла на публику в необычном образе из одних колготок. Соответствующие снимки публикует Daily Mail.

28-летняя исполнительница посетила вечеринку, посвященную ежегодному балу Met Gala, в прозрачном топе со швом по центру и колготках. При этом звезда отказалась от бюстгальтера, демонстрируя оголенную грудь с рубцами после пластики.

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Помимо этого, она надела босоножки на каблуках в тон наряду и массивные серьги. Свой образ знаменитость дополнила ярким макияжем с акцентом на глазах.

Ранее Кендалл Дженнер появилась на Met Gala без трусов. Модель вышла в свет в облегающем черно-коричневом платье люксового бренда Givenchy Couture 1999 года. Изделие оформлено глубоким декольте и прозрачной вставкой вокруг талии, которая обнажает живот и ягодицы Дженнер.

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      Екатерина Ештокина
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