Появились сообщения о покушении на наследного принца Саудовской Аравии

Аккаунты в X распространяют сообщения о покушении на принца Саудовской Аравии

Аккаунты в соцсети X распространяют новость, что наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед ибн Салман Аль Сауд стал жертвой покушения. Об этом пишет портал Sarah News.

«Активисты распространили в социальных сетях видеоклипы с горящей машиной. Они утверждали, что она загорелась из-за взрыва, произошедшего в колонне наследного принца», — сообщает интернет-издание.

Sarah News отмечает, что публикуемые аккаунтами в X кадры с места якобы совершенного покушения относятся к пожару двух транспортных средств 16 марта 2024 года.

Аналитический X-аккаунт OSINTdefender также обращает внимание на происхождение распространяемых фото и видео. Авторы OSINTdefender, ссылаясь на источники среди жителей Эр-Рияда и королевской гвардии Саудовской Аравии, подчеркивают, что все сообщения о произошедшем покушении абсолютно ложны.

Ранее Служба безопасности и информации Чехии поймала украинца, готовившего покушение на президента Словакии Петера Пеллегрини.