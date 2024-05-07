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15:29, 7 мая 2024Экономика

Россиянам дали советы по спасению огорода от заморозков

Агроном Воробьев: защитить растения от заморозков можно с помощью бочки с углями

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

Защитить растения от заморозков удастся с помощью бочки с углями. Этот и другие советы по спасению огорода от заморозков россиянам дал агроном Михаил Воробьев в беседе с News.ru.

По словам эксперта, перед заморозками стоит обильно полить огород, так как вода имеет большую теплоемкость. Агроном пояснил, что если земля перед холодами прогрета даже до 10-15 градусов, уходящее в воздух тепло сможет согреть растение.

Другой способ, благодаря которому удастся спасти растения от заморозков — использовать пленочные укрытия из нетканого материала. «Если растения высажены в теплицу, то над ними надо сделать еще один маленький парничок. Садоводы используют для этого любые подручные материалы: одеяла, покрывала, занавески, любую ткань», — поделился информацией Воробьев.

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Наконец, защитить от заморозков обитателей теплицы поможет поставленная в нее бочка с горящими углями. При этом эксперт призвал дачников соблюдать все правила противопожарной безопасности и ставить ее на кирпичи или железо. За счет этого температура в парнике повысится на несколько градусов, и растения с легкостью перенесут заморозки. Для того чтобы уберечь цветки плодовых деревьев и кустарников от низких температур, агроном порекомендовал использовать дымовые кучи или дымовые шашки.

Ранее 7 мая в Москве и Подмосковье выпал снег. Температура во вторник в столице поднимется не выше плюс 4 градусов. По словам синоптиков, аномальный холод в регионе задержится еще на два-три дня. Так, в среду, 8 мая, в Московской области местами похолодает до минус одного — минус трех градусов. Прогнозируются также и новые снегопады.

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      Полина Кислицына
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