Россиянам стали предлагать больше денег при устройстве на работу

«Авито Работа»: средние зарплатные предложения в России выросли на 10 %

Работодатели в России стали предлагать соискателям больше денег. Об увеличившихся предложениях со ссылкой на исследование «Авито Работы» сообщает газета «Известия».

Изучив динамику средних зарплатных предложений по городам в апреле 2024 года и сравнив ее со статистикой за прошлый год, аналитики заявили о росте зарплат на этапе трудоустройства на 10 процентов.

Сильнее всего увеличились средние предложения в Ставрополе (плюс 19 процентов год к году). Также в топ городов вошли Краснодар (плюс 17 процентов), Барнаул (плюс 16 процентов), Ростов-на-Дону (плюс 15 процентов) и Челябинск (плюс 14 процентов).

По словам управляющего директора «Авито Работы» Дмитрия Пучкова, из-за оттока специалистов в крупные города и дефицита рабочих рук на местах стали активнее конкурировать за соискателей и предлагать им больше денег.

«Активный прирост средних зарплатных предложений также обусловлен развитием определенных сфер и ростом инвестиций. Так, увеличение объемов строительства в Ставрополе сказывается на приросте средних предлагаемых зарплат в этой сфере — на 37 процентов, а развитие оздоровительного туризма в регионе обусловило рост средних зарплатных предложений в гостинично-ресторанной сфере — на 25 процентов», — объяснил он.

Глава Центробанка Эльвира Набиуллина неоднократно называла дефицит кадров главной угрозой российской экономике, которая ограничивает ее рост и провоцирует гонку зарплат. По данным кадровой компании UTEAM, на фоне нехватки рабочих рук в стране стали охотнее брать на работу мотивированных сотрудников без опыта, которые быстро обучатся и будут более лояльны компании.