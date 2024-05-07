Россияне стали чаще открывать банковские счета в Турции

РИА Новости: граждане РФ стали чаще обращаться в банки Турции для открытия счета

Россияне стали чаще открывать банковские счета в турецких банках. О росте числа заявок от граждан РФ рассказал РИА Новости источник в одной из частных кредитных организаций Анкары.

Он отметил, что головные офисы тщательно следят за открытием счетов россиянам, а сам процесс может затянуться до трех дней. При этом есть и ряд ограничений — главным условием является наличие неснимаемого депозита минимум в десять тысяч долларов, заявил собеседник агентства.

«Обращения в последнее время участились. Не могу назвать точную причину этой тенденции», — прокомментировал источник в банковской сфере Турции повышенный интерес россиян. По его словам, случаи отказов в открытии счетов гражданам РФ чаще всего связаны с проблемами с документами, которые запрашивает банк.

Специалист также подтвердил, что на данный момент нет каких-либо существенных сдвигов в решении проблемы с переводами средств между двумя странами. «Нет, изменений нет. Ограничения остаются», — сообщил он.

Ранее посредники, которые помогают гражданам России оформлять карты в Турции, сообщили, что DenizBank ужесточил условия открытия счетов россиянам. По их словам, банк увеличил число отказов в данной услуге даже тем гражданам РФ, которые имеют вид на жительство (ВНЖ) и прописку в республике. Позднее источник в банковской отрасли Турции опроверг эту информацию, заявив, что каких-либо официальных ограничений или распоряжений по поводу заявок от россиян или компаниях из РФ нет.