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14:15, 4 мая 2024Экономика

Турецкий банк опроверг запрет на открытие счетов россиянам

ТАСС: турецкий Denizbank не вводил запрет на открытие счетов россиянам

Фото: Murad Sezer / Reuters

Один из крупнейших банков Турции Denizbank не вводил запрет на открытие счетов для россиян. Появившуюся ранее информацию опроверг в разговоре с ТАСС источник в банковской отрасли республики.

Собеседник агентства рассказал, что в кредитной организации нет каких-либо официальных ограничений или распоряжений по поводу заявок на открытие счетов от физических или юридических лиц из РФ. Также не менялись и условия открытия счетов, добавил он.

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При этом источник отметил, что на фоне усиления санкционного давления банки страны вынуждены проводить более тщательные проверки на предмет возможного нарушения ограничений, введенных в отношении России. Так, проверке подлежит само лицо или компания, для которой открывается счет, а также цели заявителя. Если выяснится, что организация планирует использовать счет для проведения сделок с подсанкционными товарами, то он не будет открыт, объяснил собеседник агентства.

Ранее посредники, которые помогают гражданам России оформлять карты в Турции, сообщили, что DenizBank ужесточил условия открытия счетов россиянам. По их словам, банк увеличил число отказов в данной услуге даже тем гражданам РФ, которые имеют вид на жительство (ВНЖ) и прописку в республике.

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