ОКБ: объемы кредитования под имущество в России выросли почти на 30 %

В первом квартале 2024 года россияне стали чаще закладывать имущество ради получения кредитов. Доля таких займов выросла почти на треть по сравнению с последними месяцами 2023 года, со ссылкой на материалы Объединенного кредитного бюро (ОКБ) сообщает «Коммерсантъ».

С января по март банки выдали россиянам 53,81 тысячи кредитов наличными под залог имущества на общую сумму 63,32 миллиарда рублей. Количество оформленных займов выросло на 18, а объемы в денежном выражении — на 29 процентов. Средний размер кредита вырос на 9 процентов, до 1,18 миллиона рублей, а средний срок увеличился на пять месяцев, до 63 месяцев.

Ставки по кредитам под залог недвижимости или автомобилей обычно ниже, чем по беззалоговым: в первом квартале 2024 года она составляла порядка 18,34 процента против 27,2 процента.

«Сроки здесь дольше, чем в необеспеченных кредитах, смещены в сторону 120 месяцев. Этот фактор в совокупности с лучшими условиями позволяет гражданину получить более комфортный график платежей, а банку — сохранить клиента в рамках ограничений», — пояснили в Альфа-банке.

По словам директора банковских рейтингов НРА Константина Бородулина, объемы выдачи займов под залог растут, так как кредитные организации хотят минимизировать свои риски и снизить давление на капитал из-за ужесточения регулирования сегмента. Для сохранения темпов выдач организации удлиняют сроки кредитов, чтобы максимально снизить ежемесячный платеж и долговую нагрузку заемщиков.

В Центробанке ранее заявили, что кредитные организации в России стали прятать сверхдоходность по кредитным картам в экстравысокие комиссии за снятие денег. По словам директора департамента банковского регулирования и аналитики регулятора Александра Данилова, размер комиссии за снятие средств стал носить гипертрофированные размеры. В начале 2024 года комиссия за снятие средств составляла в среднем один-три процента от суммы с фиксированной платой около 500 рублей. Сейчас показатель вырос до 3,9-5,9 процента с обязательным платежом 390-590 рублей.