Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
08:10, 7 мая 2024Экономика

Россияне стали чаще закладывать имущество

ОКБ: объемы кредитования под имущество в России выросли почти на 30 %

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

В первом квартале 2024 года россияне стали чаще закладывать имущество ради получения кредитов. Доля таких займов выросла почти на треть по сравнению с последними месяцами 2023 года, со ссылкой на материалы Объединенного кредитного бюро (ОКБ) сообщает «Коммерсантъ».

С января по март банки выдали россиянам 53,81 тысячи кредитов наличными под залог имущества на общую сумму 63,32 миллиарда рублей. Количество оформленных займов выросло на 18, а объемы в денежном выражении — на 29 процентов. Средний размер кредита вырос на 9 процентов, до 1,18 миллиона рублей, а средний срок увеличился на пять месяцев, до 63 месяцев.

Ставки по кредитам под залог недвижимости или автомобилей обычно ниже, чем по беззалоговым: в первом квартале 2024 года она составляла порядка 18,34 процента против 27,2 процента.

«Сроки здесь дольше, чем в необеспеченных кредитах, смещены в сторону 120 месяцев. Этот фактор в совокупности с лучшими условиями позволяет гражданину получить более комфортный график платежей, а банку — сохранить клиента в рамках ограничений», — пояснили в Альфа-банке.

Материалы по теме:
В России собираются увеличить налоги для богатых. Как будет работать новая система?
В России собираются увеличить налоги для богатых.Как будет работать новая система?
12 марта 2024
Россияне массово скупают золото. Почему в него вкладываются и сколько можно на нем заработать?
Россияне массово скупают золото.Почему в него вкладываются и сколько можно на нем заработать?
5 апреля 2024

По словам директора банковских рейтингов НРА Константина Бородулина, объемы выдачи займов под залог растут, так как кредитные организации хотят минимизировать свои риски и снизить давление на капитал из-за ужесточения регулирования сегмента. Для сохранения темпов выдач организации удлиняют сроки кредитов, чтобы максимально снизить ежемесячный платеж и долговую нагрузку заемщиков.

В Центробанке ранее заявили, что кредитные организации в России стали прятать сверхдоходность по кредитным картам в экстравысокие комиссии за снятие денег. По словам директора департамента банковского регулирования и аналитики регулятора Александра Данилова, размер комиссии за снятие средств стал носить гипертрофированные размеры. В начале 2024 года комиссия за снятие средств составляла в среднем один-три процента от суммы с фиксированной платой около 500 рублей. Сейчас показатель вырос до 3,9-5,9 процента с обязательным платежом 390-590 рублей.

Вячеслав Агапов
Обсудить
Последние новости

На убитом наемнике ВСУ нашли шевроны с флагом Франции. Что известно о присутствии французских солдат на Украине?

Пьяный американец разбил окно и пробрался в детскую библиотеку Москвы

Макрон и Си Цзиньпин призвали мирно решить ядерную проблему Ирана

Пленный ВСУ рассказал об обороне окрестностей Авдеевки необученными водителями

Посол России в США назвал учения ядерных сил вынужденной мерой

Россияне стали чаще закладывать имущество

В России включившую трансляцию пасхальной службы пенсионерку избили палками

Некоторые страны ЕС решили отказаться от использования прибыли от активов России

Новый пакет антироссийских санкций назвали «техническим и не очень существенным»

Захарова объяснила смысл инаугурации президента

Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
© 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.
Все новости
Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
Как это работает?
Читайте
Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
Оценивайте
Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
Получайте бонусы
Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
Узнать больше