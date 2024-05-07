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09:46, 7 мая 2024Россия

Российская восьмиклассница забеременела от 22-летнего знакомого

В Тверской области восьмиклассница забеременела от 22-летнего парня

Фото: George Rudy / Shutterstock / Fotodom

В Тверской области ученица восьмого класса забеременела от 22-летнего парня, с которым познакомилась в городе Конаково. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По его данным, 15-летняя школьница начала встречаться с парнем, который на 7 лет старше нее. Спустя три месяца после их первой близости восьмиклассница узнала, что ждет ребенка.

Когда девочка рассказала обо всем родителям, те обратились в полицию. Отца будущего ребенка задержали — он заверил, что отношения у него со школьницей серьезные, и попросил не разлучать его с девочкой.

Следователи возбудили дело по статье «Половое сношение и иные действия сексуального характера с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста», 22-летнему россиянину грозит до четырех лет лишения свободы. Сейчас он находится под подпиской о невыезде.

Ранее в Подмосковье 13-летняя девочка забеременела от 14-летнего двоюродного брата. Подростки по обоюдному согласию занялись сексом в мае 2022 года, когда школьница гостила у своего несовершеннолетнего родственника.

ЖЗЛ
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      Анастасия Шейкина
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