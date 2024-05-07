Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
15:56, 7 мая 2024Экономика

Российский банк откроет счета жителям еще одного молдавского региона

ПСБ откроет счета для пенсионеров и бюджетников в молдавской Тараклии

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

Российский Промсвязьбанк (ПСБ) откроет счета для жителей еще одного молдавского региона. Об этом заявил один из лидеров политического блока «Победа-Виктория» Илан Шор, его словам приводит РИА Новости.

Речь идет о Тараклии — городе и одноименном районе на юге страны, граничащем с Гагаузией. После подписания соглашения с ПСБ жители смогут получать на счета в банке дополнительные выплаты. Шор рассказал, что первыми воспользоваться такой возможностью смогут бюджетники и пенсионеры, позднее инициативу планируют распространить и на других граждан.

Материалы по теме:
Как перевести деньги в Россию? Топ способов отправить перевод из-за границы в 2023 году
Как перевести деньги в Россию?Топ способов отправить перевод из-за границы в 2023 году
8 ноября 2023
Банки Турции, ОАЭ и Китая стали ограничивать расчеты с Россией. Как россиянам теперь открывать счета за границей?
Банки Турции, ОАЭ и Китая стали ограничивать расчеты с Россией.Как россиянам теперь открывать счета за границей?
26 февраля 2024

В апреле ПСБ запустил процесс открытия счетов социально уязвимым категориям населения Гагаузии — первые счета уже открыты для работников бюджетной сферы и пенсионеров. К счету клиента привязана дебетовая карта, которая может быть выпущена как в пластике, так и в цифровом формате. Глава региона Евгения Гуцул подчеркнула, что доступ к системе «Мир» позволит автономии преодолеть экономические трудности.

Что думаешь? Оцени!
      Влада Горячева
      Обсудить
      Последние новости

      «Надо бить жестко». Кадыров призвал взять Одессу и Харьков в мае и обещал «приятные изменения» после Дня Победы

      Иностранец пошел гулять с собакой на курорте Испании и не выжил

      Погранслужба Киргизии сообщила о стрельбе на границе с Таджикистаном

      В Белоруссии проведут отработку ядерных ударов

      Эксперт оценила возможность применения миграционной политики Белоруссии в России

      Апрель побил 60-летний рекорд влажности в одной стране

      Аргентинский суд начал рассмотрение дела об экстрадиции россиянина на Украину

      Во Франции почтили память советских воинов

      Жену главреда «Новая газета — Европа» приговорили к девяти годам колонии

      Российские «Тайфун» и «Виктор Великий» спустили на воду

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше