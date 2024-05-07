Российский банк откроет счета жителям еще одного молдавского региона

ПСБ откроет счета для пенсионеров и бюджетников в молдавской Тараклии

Российский Промсвязьбанк (ПСБ) откроет счета для жителей еще одного молдавского региона. Об этом заявил один из лидеров политического блока «Победа-Виктория» Илан Шор, его словам приводит РИА Новости.

Речь идет о Тараклии — городе и одноименном районе на юге страны, граничащем с Гагаузией. После подписания соглашения с ПСБ жители смогут получать на счета в банке дополнительные выплаты. Шор рассказал, что первыми воспользоваться такой возможностью смогут бюджетники и пенсионеры, позднее инициативу планируют распространить и на других граждан.

В апреле ПСБ запустил процесс открытия счетов социально уязвимым категориям населения Гагаузии — первые счета уже открыты для работников бюджетной сферы и пенсионеров. К счету клиента привязана дебетовая карта, которая может быть выпущена как в пластике, так и в цифровом формате. Глава региона Евгения Гуцул подчеркнула, что доступ к системе «Мир» позволит автономии преодолеть экономические трудности.