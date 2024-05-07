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12:05, 7 мая 2024Культура

SHAMAN посетил инаугурацию президента в Кремле

SHAMAN и Охлобыстин посетили инаугурацию президента в Кремле
SHAMAN

SHAMAN . Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ

Российский певец Ярослав Дронов, выступающий под псевдонимом SHAMAN, посетил инаугурацию президента Российской Федерации, которая проходит в Кремле. Об этом сообщает Telegram-канал «RT на русском».

Помимо исполнителя, посетившего церемонию в качестве гостя, на мероприятии появился актер Иван Охлобыстин.

Ранее сообщалось, что американский актер и продюсер Стивен Сигал приехал в Кремль на инаугурацию президента Владимира Путина. Отмечалось, что в 2018 году он также входил в список приглашенных на церемонию вступления Путина в должность президента страны.

Во время церемонии артист пообщался с журналистами и назвал главу государства величайшим мировым лидером. Он добавил, что будущее с таким президентом будет лучшим.

Согласно статье 82 Федерального закона «О выборах президента Российской Федерации» от 10 января 2003 года, инаугурация главы государства проходит по истечении шести лет со дня вступления в должность президента, избранного на предыдущих выборах.

ЖЗЛ
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