Собянин ответил на слухи о повышении своих замов фразой о мухах

Мэр Москвы Собянин заявил, что не ожидает повышения своих замов

Мэр Москвы Сергей Собянин в ответ на сообщения о том, что кого-то из его заместителей могут повысить и перевести на федеральный уровень, перефразировал слова из «Песенки о слухах» Владимира Высоцкого. Комментарий столичного градоначальника публикуетРИА Новости.

«Не знаю. Ходят, говорят, слухи, словно мухи. Ничего не ожидаю», — заявил Собянин агентству.

Как стало известно, слухи о повышении заместителей мэра Москвы появились в контексте формирования нового состава правительства России, указ об отставке которого 7 мая подписал президент Владимир Путин.