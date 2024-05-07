Собянин ответил на слухи о повышении своих замов фразой о мухах
Мэр Москвы Собянин заявил, что не ожидает повышения своих замов
Мэр Москвы Сергей Собянин в ответ на сообщения о том, что кого-то из его заместителей могут повысить и перевести на федеральный уровень, перефразировал слова из «Песенки о слухах» Владимира Высоцкого. Комментарий столичного градоначальника публикуетРИА Новости.
«Не знаю. Ходят, говорят, слухи, словно мухи. Ничего не ожидаю», — заявил Собянин агентству.
Как стало известно, слухи о повышении заместителей мэра Москвы появились в контексте формирования нового состава правительства России, указ об отставке которого 7 мая подписал президент Владимир Путин.