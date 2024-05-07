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18:41, 7 мая 2024Бывший СССР

Сотрудники МЧС попали под атаку украинского дрона в ДНР

МЧС России: спасатели попали под атаку украинского дрона в Горловке ДНР

Фото: МЧС России

Спасатели МЧС попали под атаку украинского дрона в Горловке Донецкой народной республики (ДНР). Об этом сообщила пресс-служба ведомства в Telegram-канале.

Уточняется, что сотрудники МЧС России занимались ликвидацией возгорания сухой травы. Когда они возвращались в пожарную часть, подразделение атаковал украинский беспилотник. Согласно заявлению ведомства, сотрудников доставили в больницу, им оказывается медицинская помощь.

Ранее сотрудники МЧС оказались под обстрелом украинской армии в Каховке. Как уточнялось, они прибыли для оказания помощи жителям, раненным при предыдущем обстреле со стороны Украины. При повторной атаке один из сотрудников МЧС получил ранения.

В начале апреля дрон украинской армии атаковал автомобиль сотрудника каховской администрации в Херсонской области. Тот, увидев приближающийся беспилотник, успел выбежать из машины и укрыться в здании.

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      Кристина Есикова
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