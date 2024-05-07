Сотрудники МЧС попали под атаку украинского дрона в ДНР

МЧС России: спасатели попали под атаку украинского дрона в Горловке ДНР

Спасатели МЧС попали под атаку украинского дрона в Горловке Донецкой народной республики (ДНР). Об этом сообщила пресс-служба ведомства в Telegram-канале.

Уточняется, что сотрудники МЧС России занимались ликвидацией возгорания сухой травы. Когда они возвращались в пожарную часть, подразделение атаковал украинский беспилотник. Согласно заявлению ведомства, сотрудников доставили в больницу, им оказывается медицинская помощь.

Ранее сотрудники МЧС оказались под обстрелом украинской армии в Каховке. Как уточнялось, они прибыли для оказания помощи жителям, раненным при предыдущем обстреле со стороны Украины. При повторной атаке один из сотрудников МЧС получил ранения.

В начале апреля дрон украинской армии атаковал автомобиль сотрудника каховской администрации в Херсонской области. Тот, увидев приближающийся беспилотник, успел выбежать из машины и укрыться в здании.