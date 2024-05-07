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18:22, 7 мая 2024Из жизни

Сотрудники МЧС спасли надышавшегося дымом кота

Сотрудники МЧС спасли надышавшегося дымом кота в Красноярском крае

Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

Сотрудники МЧС спасли после пожара надышавшегося дымом кота. Об этом пишет Telegram-канал управления МЧС по Красноярскому краю.

Пожар начался на восьмом этаже многоквартирного здания. Сотрудники МЧС эвакуировали из соседних квартир 15 жильцов и одного кота, хозяин которого отлучился.

Животное успело надышаться угарным газом, поэтому ему понадобилась помощь медиков. Врачи откачали кота с помощью кислорода. Сейчас он находится в безопасности, его передали хозяину.

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      Юлия Юткина
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