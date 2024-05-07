Стало известно о возможном приезде в Россию обвиненных в помощи ВСУ Никитиных

Близкие бардов Никитиных сообщили об их возможном приезде в Россию в июле

Барды Татьяна и Сергей Никитины могут вернуться в Россию в июле 2024 года. Об этом сообщает Telegram-каналу «Хуже и не скажешь» со ссылкой на близкое окружение исполнителей.

«[Сергей] сказал, что Татьяна себя плохо чувствует, у нас 11 концертов, гастроли, мы вымотанные. Он говорит, что в июне мы не приедем точно. Если рассеются тучи, то, может быть, приедем в июле…» — привел слова бардов собеседник, пожелавший остаться анонимным.

Также со слов источника стало известно, что сейчас обвиненные в помощи Вооруженным силам Украины (ВСУ) музыканты находятся в Испании.

Ранее авторы хита «Большой секрет для маленькой компании» отреагировали на обвинения в финансировании ВСУ. Они назвали эту информацию «злонамеренной ложью и клеветой», а также сообщили, что отказались от участия в фестивале актрисы Чулпан Хаматовой.

До этого СМИ сообщили, что Никитины принимают участие в деятельности организации «Настоящая Россия» (признана нежелательной на территории РФ, а также внесена в реестр иноагентов), созданной для помощи Украине.