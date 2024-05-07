Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
11:06, 7 мая 2024Культура

Стало известно о возможном приезде в Россию обвиненных в помощи ВСУ Никитиных

Близкие бардов Никитиных сообщили об их возможном приезде в Россию в июле
Сергей Никитин

Сергей Никитин. Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС

Барды Татьяна и Сергей Никитины могут вернуться в Россию в июле 2024 года. Об этом сообщает Telegram-каналу «Хуже и не скажешь» со ссылкой на близкое окружение исполнителей.

«[Сергей] сказал, что Татьяна себя плохо чувствует, у нас 11 концертов, гастроли, мы вымотанные. Он говорит, что в июне мы не приедем точно. Если рассеются тучи, то, может быть, приедем в июле…» — привел слова бардов собеседник, пожелавший остаться анонимным.

Также со слов источника стало известно, что сейчас обвиненные в помощи Вооруженным силам Украины (ВСУ) музыканты находятся в Испании.

Ранее авторы хита «Большой секрет для маленькой компании» отреагировали на обвинения в финансировании ВСУ. Они назвали эту информацию «злонамеренной ложью и клеветой», а также сообщили, что отказались от участия в фестивале актрисы Чулпан Хаматовой.

До этого СМИ сообщили, что Никитины принимают участие в деятельности организации «Настоящая Россия» (признана нежелательной на территории РФ, а также внесена в реестр иноагентов), созданной для помощи Украине.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
      Мария Рюрикова
      Обсудить
      Последние новости

      В Европе произошел раскол из-за инаугурации Путина. Дипломаты стран ЕС не знают, посещать ли мероприятие

      Россиян призвали не обедать на рабочем месте

      Россияне назвали выгодные места для покупки продуктов

      Кадыров приехал на инаугурацию Путина в Кремль

      Россиянин устроил ДТП и выстрелил в другого водителя

      Кремль прокомментировал отказ некоторых стран Запада посетить инаугурацию Путина

      На Украине мобилизацию прорекламировали слоганом «Выбери свое приключение»

      Посол США уехала из России

      Кендалл Дженнер появилась на Met Gala без трусов

      Стивен Сигал приехал в Кремль на инаугурацию президента

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше