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20:14, 7 мая 2024Мир

В России назвали цель отработки ядерных ударов в Белоруссии

Сенатор Джабаров: недруги должны знать, что РФ и Белоруссия — ближайшие союзники
Владимир Джабаров

Владимир Джабаров. Фото: Совет Федерации / Flickr

Недруги России должны знать, что Москва и Минск — ближайшие союзники, убежден первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров. Такую цель отработки совместной внезапной проверки носителей тактического ядерного оружия и отработки ядерных ударов он назвал в разговоре с «Лентой.ру».

«Я не могу знать истинные планы командования белорусских и российских Вооруженных сил. Это понятно. Но раз такие учения решено проводить, то правильно. Потому что мы знаем, что на границе с Белоруссией сосредоточена огромная группировка Вооруженных сил Украины (ВСУ), которую поддерживают поляки, которые не скрывают своих целей нанести удар по Белорусскому государству», — сообщил Джабаров.

Наши недруги должны знать, что мы ближайшие союзники. Поэтому любая агрессия против одной из сторон вызовет вмешательство союзника. То есть, если ли мы увидим, что Белоруссии будет что-то угрожать, то мы поможем. Я думаю, что белорусы тоже подставят нам плечо

Владимир Джабаровпервый зампред комитета Совета Федерации по международным делам

По словам сенатора, совместные учения России и Белоруссии проводятся не только для отработки необходимых навыков, но и для того, чтобы показать знак странам Запада.

«Потому что западные лидеры слишком активно в последнее время обсуждают вопросы вторжения на территории России и Белоруссии, использования своих национальных сил в конфликте, который происходит между нашей страной и Украиной. Поэтому я думаю, что это хороший знак. Холодные головы нормально будут реагировать, а горячие будут немного остужены. Потому что дальше продолжаться это нагнетание напряженности не может. Я надеюсь, что эти учения охладят пыл агрессоров», — заключил он.

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Ранее стало известно, что Белоруссия и Россия проведут совместную внезапную проверку с задействованием носителей тактического ядерного оружия. По словам главы белорусского Минобороны Виктора Хренина, в ходе проверки носителей тактического ядерного оружия в республике проведут отработку ядерных ударов.

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      Варвара Кошечкина
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