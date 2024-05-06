Россия готовится к ядерным учениям. Из-за кого Путин пошел на это?
Предстоящие ракетные учения Вооруженных сил (ВС) России связаны с заявлениями западных лидеров по отправке войск на Украину. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
Комментируя предстоящие учения, пресс-секретарь российского лидера отметил, что беспрецедентный виток напряженности на Украине требует ответных мер со стороны России.
Учения станут ответом на заявления Франции и США
Песков объяснил, какие именно заявления со стороны западных политиков стали причиной развернуть новые ядерные военные учения. Так, речь идет о заявлениях президента Франции Эммануэля Макрона, «британских представителей» и «представителя Сената США».
Они говорили о готовности и даже намерении отправить вооруженные контингенты на Украину, то есть фактически выставить солдат НАТО перед российскими военными. Это совсем новый виток эскалации напряженности. Он беспрецедентный, он требует особого внимания и особых мер
Под представителем Сената США Песков, скорее всего, имеет в виду заявление Хакима Джеффриса, лидера демократического меньшинства в Палате представителей Конгресса США (Сенат является верхней палатой Конгресса, Палата представителей — нижней). По его словам, в случае падения Украины Соединенным Штатам, возможно, придется вмешаться конфликт путем задействования своих Вооруженных сил.
Макрон ранее заявил, что не исключает отправку военнослужащих на Украину. «Если бы русские прорвали линию фронта, если бы поступил запрос Украины — чего сегодня нет, — у нас были бы легитимные основания задать себе этот вопрос [об отправке войск]», — заявлял французский лидер. По его словам, его позицию поддерживают многие страны в Евросоюзе.
Провести ядерные учения поручил лично Путин
6 мая стало известно, что Генштаб России начал подготовку к проведению учений ракетных соединений Южного округа с привлечением авиации и сил Военно-морского флота — это учения по отработке применения тактического ядерного оружия. Поручение о проведении учений дал президент России Владимир Путин.
Верховный главнокомандующий поручил провести учения для отработки применения нестратегического ядерного оружия. В Министерстве обороны уточнили, что целью является поддержание готовности личного состава и техники и обеспечение территориальной целостности и суверенитета страны. Учения станут ответом на «провокационные заявления и угрозы отдельных западных официальных лиц в адрес Российской Федерации», отметили в оборонном ведомстве.
Тактическое ядерное оружие — одна из разновидностей ядерного оружия. Оно характеризуется пониженной мощностью и используется для поражения крупных целей и скоплений сил противника на фронте и в ближайшем тылу. Такой тип оружия может быть выполнен в виде бомб, артиллерийских снарядов, наземных мин, глубинных бомб, торпед с боеголовками, снарядов для зенитно-ракетных комплексов и ракет малой дальности.