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14:12, 6 мая 2024Россия

Россия готовится к ядерным учениям. Из-за кого Путин пошел на это?

Песков связал ядерные учения с заявлениями Запада по отправке войск на Украину

Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ

Предстоящие ракетные учения Вооруженных сил (ВС) России связаны с заявлениями западных лидеров по отправке войск на Украину. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Комментируя предстоящие учения, пресс-секретарь российского лидера отметил, что беспрецедентный виток напряженности на Украине требует ответных мер со стороны России.

Учения станут ответом на заявления Франции и США

Песков объяснил, какие именно заявления со стороны западных политиков стали причиной развернуть новые ядерные военные учения. Так, речь идет о заявлениях президента Франции Эммануэля Макрона, «британских представителей» и «представителя Сената США».

Они говорили о готовности и даже намерении отправить вооруженные контингенты на Украину, то есть фактически выставить солдат НАТО перед российскими военными. Это совсем новый виток эскалации напряженности. Он беспрецедентный, он требует особого внимания и особых мер

Дмитрий Песковпредставитель Кремля

Под представителем Сената США Песков, скорее всего, имеет в виду заявление Хакима Джеффриса, лидера демократического меньшинства в Палате представителей Конгресса США (Сенат является верхней палатой Конгресса, Палата представителей — нижней). По его словам, в случае падения Украины Соединенным Штатам, возможно, придется вмешаться конфликт путем задействования своих Вооруженных сил.

Фото: Валерий Титиевский / Коммерсантъ

Макрон ранее заявил, что не исключает отправку военнослужащих на Украину. «Если бы русские прорвали линию фронта, если бы поступил запрос Украины — чего сегодня нет, — у нас были бы легитимные основания задать себе этот вопрос [об отправке войск]», — заявлял французский лидер. По его словам, его позицию поддерживают многие страны в Евросоюзе.

Провести ядерные учения поручил лично Путин

6 мая стало известно, что Генштаб России начал подготовку к проведению учений ракетных соединений Южного округа с привлечением авиации и сил Военно-морского флота — это учения по отработке применения тактического ядерного оружия. Поручение о проведении учений дал президент России Владимир Путин.

Фото: Photoagency Interpress / Globallookpress.com

Верховный главнокомандующий поручил провести учения для отработки применения нестратегического ядерного оружия. В Министерстве обороны уточнили, что целью является поддержание готовности личного состава и техники и обеспечение территориальной целостности и суверенитета страны. Учения станут ответом на «провокационные заявления и угрозы отдельных западных официальных лиц в адрес Российской Федерации», отметили в оборонном ведомстве.

Тактическое ядерное оружие — одна из разновидностей ядерного оружия. Оно характеризуется пониженной мощностью и используется для поражения крупных целей и скоплений сил противника на фронте и в ближайшем тылу. Такой тип оружия может быть выполнен в виде бомб, артиллерийских снарядов, наземных мин, глубинных бомб, торпед с боеголовками, снарядов для зенитно-ракетных комплексов и ракет малой дальности.

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      Варвара Кошечкина
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