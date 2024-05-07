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20:59, 7 мая 2024Моя страна

В метро Екатеринбурга провели модную съемку одежды российских дизайнеров

В метро Екатеринбурга провели модную съемку одежды участников проекта U’Fashion

Фото: Harold Wijnholds / Unsplash

В метро Екатеринбурга провели модную съемку одежды уральских дизайнеров, которые являются участниками международного проекта U’Fashion. Соответствующую информацию публикует DK.RU.

По данным издания, манекенщики, одетые в изделия российских модельеров, спустились в метро и позировали перед камерой. Авторы проекта выбрали такую локацию, чтобы подчеркнуть, что мода доступна всем, независимо от гендера, социального статуса и возраста.

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Как заявил министр инвестиций и развития Свердловской области Вадим Третьяков, на данный момент на российском рынке открыта ниша, которую вполне могут занять свердловские бренды. При этом уточняется, что некоторые из них уже известны за пределами региона.

В апреле Саратовские мастера научились шить одежду из рыбьей кожи. Специалисты прошли курсы повышения квалификации «Народные ремесла — современные традиции». Экспертам удалось поработать с войлоком, кружевоплетением и лоскутным шитьем.

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      Екатерина Ештокина
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