В Москве 104-летнему ветерану ВОВ с Украины вручили российский паспорт

МВД: 104-летнему ветерану ВОВ с Украины вручили российский паспорт в Москве

В Москве 104-летнему ветерану Великой Отечественной войны (ВОВ) с Украины вручили российский паспорт, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-центр МВД.

Уточняется, что Александра Самойленко недавно переехала в российскую столицу с территории Украины. Ее дочери живут в Москве уже несколько десятилетий, именно они обратились в МВД за поддержкой в получении документа для ветерана Великой Отечественной.

В апреле сообщалось, что в Приморский край приехал первый старовер из США — Фаддей Анфилофьефф. На сегодняшний день в Приморье живет 51 семья из Южной Америки, многие из которых приехали из Бразилии, Уругвая и Боливии.