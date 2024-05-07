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21:35, 7 мая 2024Россия

В Москве 104-летнему ветерану ВОВ с Украины вручили российский паспорт

МВД: 104-летнему ветерану ВОВ с Украины вручили российский паспорт в Москве

Фото: Александр Полегенько/ТАСС

В Москве 104-летнему ветерану Великой Отечественной войны (ВОВ) с Украины вручили российский паспорт, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-центр МВД.

Уточняется, что Александра Самойленко недавно переехала в российскую столицу с территории Украины. Ее дочери живут в Москве уже несколько десятилетий, именно они обратились в МВД за поддержкой в получении документа для ветерана Великой Отечественной.

В апреле сообщалось, что в Приморский край приехал первый старовер из США — Фаддей Анфилофьефф. На сегодняшний день в Приморье живет 51 семья из Южной Америки, многие из которых приехали из Бразилии, Уругвая и Боливии.

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      Марина Совина
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