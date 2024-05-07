В небе над российским регионом заметили мамматусы

Облака-мамматусы заметили в небе над Курской областью

Жители Курской области заметили в небе над регионом облака-мамматусы. Об этом сообщает «Друг для друга Курск Онлайн».

Метеорологическое явление запечатлели в Курском районе рядом с селом Колодное. Как сообщает издание, облака получили название благодаря своей специфической ячеистой форме.

Такие облака образуются при резкой смене температуры или влажности воздуха. Чаще это явление наблюдают в тропических широтах.

Ранее с борта атомного ледокола «Урал» сняли на видео редкое оптическое явление — солнечное гало. Видео снято помощником капитана универсального атомного ледокола у мыса Желания в Карском море.

