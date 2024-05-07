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00:30, 7 мая 2024Наука и техника

В России оценили способность ВМФ наносить удары по Украине

Эксперт Евсеев: ВМФ России способен наносить удары по всей Украине

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

Корабли Военно-морского флота (ВМФ) России могут наносить удары по целям на любой украинской территории. Способность флота поражать цели оценил замдиректора Института стран СНГ Владимир Евсеев в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».

«Если брать возможности флота, то он может наносить удары по любым украинским территориям. Никаких ограничений нет. Если говорить о ракетных комплексах "Искандер", считается, что дальность порядка 300 километров. С помощью "Искандеров", которые находятся на территории Южного военного округа, территория Украины не простреливается», — сказал эксперт.

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Евсеев отметил, что у Ракетных войск стратегического назначения России нет безъядерных систем для нанесения ударов. Он предположил, что в ходе анонсированных учений ракетных соединений Южного военного округа совместно с авиацией и флотом могут отработать применение крылатых ракет морского базирования.

Ранее в мае стало известно, что Генштаб начал подготовку к проведению учений ракетных соединений Южного округа с привлечением авиации и сил ВМФ. Учения по отработке применения тактического ядерного оружия проведут по поручению президента России Владимира Путина.

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      Даниил Иринин
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