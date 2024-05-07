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13:11, 7 мая 2024Экономика

В России резко подорожал металлолом

MMI: металлолом в России подорожал на 5-10 процентов с начала года

Фото: Николай Титов / Russian Look / Globallookpress.com

С начала года стоимость лома черных металлов, который остается одним из основных видов сырья для электросталеплавильных заводов в России, выросла на 5-10 процентов в зависимости от региона. Об этом со ссылкой на отчет отраслевого агентства Metals & Mining (MMI) пишут «Ведомости».

В Уральском федеральном округе (УФО) сырье подорожало наиболее резко — на 10 процентов, до 31 396 рублей за тонну с оплаченной перевозкой. В Южном федеральном округе (ЮФО) рост составил 6,3 процента, до 32 331 рубля, в Центральном (ЦФО) — 5,2 процента, до 30 823 рублей, в Сибирском (СФО) — 5,6 процента, до 29 033 рублей за тонну.

При этом повышение цен ускоряется. Так, в 2023 году в УФО металлолом подорожал на 10 процентов за весь год, а максимум был зафиксирован в СФО — 15 процентов.

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Как отмечает директор по развитию MMI Илья Коломиец, подорожание лома в первую очередь влияет на себестоимость для производителей электростали смеси материалов, загруженных в плавильную печь. Таким способом в России производится до 30 процентов всего металла. Соответственно, растут в цене и выпускаемые продукты, например, арматура.

Одной из причин подорожания эксперты называют снижение числа независимых сборщиков лома, вымывание слоя мелких компаний и консолидация крупных. Потребление лома в стране растет, однако сбор увеличивается сильнее. И все же, несмотря на введение квот на вывоз сырья из страны, его стоимость по росту опережает инфляцию.

Директор отраслевой ассоциации «Руслом.ком» Виктор Ковшевный указывает, что заградительные пошлины привели не к снижению, а к росту цен, так что для металлургов стало выгоднее отказываться от производства электростали. В свою очередь управляющий директор рейтинговой службы НРА Сергей Гришунин заметил, что цены на лом в значительной степени определяются логистикой, стоимость которой также заметно повышается.

Ранее сообщалось, что на металлолом в России начали сдавать пустые китайские контейнеры. Такая практика оказалась выгоднее их возврата из-за высокой премии на отправку обратно.

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      Платон Щукин
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