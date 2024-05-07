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14:37, 7 мая 2024Экономика

В России собрались временно разрешить вывоз бензина из страны

Новак предложил временно разрешить экспорт бензина из-за перенасыщенности рынка

Фото: Игорь Иванко / Коммерсантъ

Минэнерго России обратилось в правительство с предложением о временной остановке действующего с 1 марта запрета экспорта бензина. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на исполняющего обязанности вице-премьера РФ Александра Новака.

Зампред кабмина обратил внимание на то, что российский рынок этого вида топлива сейчас перенасыщен предложением, а разрешить поставки за рубеж отечественного бензина собираются «на какой-то период, чтобы не иметь потом дефицита». По его словам, соответствующую инициативу рассмотрят в ближайшее время.

Экспорт бензина из РФ власти запретили на период до 31 августа 2024 года, добиваясь сохранения стабильной ситуации на рынке в период весенних полевых работ и сезон отпусков и ремонтов нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ). С просьбами о принятии таких мер обращались российские перевозчики, указывавшие, что цены на топливо начали расти.

В апреле биржевые цены на бензин в России стали снижаться. По данным Росстата, производство с 22 по 28 апреля выросло в стране на 4,5 процента, до 816,7 тысячи тонн бензина. При этом годом ранее, с 24 по 30 апреля, нефтеперерабатывающие заводы РФ произвели 811,7 тысячи тонн бензина, то есть на пять тонн меньше.

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      Дмитрий Воронин
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