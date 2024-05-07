В российском регионе родились детеныши редких антилоп

В заказнике «Степной» в Астраханской области родились детеныши сайгаков

На территории природного заказника «Степной» в Астраханской области родились детеныши сайгаков. Об этом сообщает заповедник на своей странице «ВКонтакте».

Инспекторы запечатлели на камеру первых новорожденных редких антилоп. По их словам, окот начался у занесенных в Красную книгу животных в воскресенье, 5 мая.

«Пусть этот удивительный процесс проходит благополучно и погода не подведет», — написали сотрудники заказника, расположенного в российском регионе.

Ранее сообщалось, что на территории государственного природного зоологического заказника «Ломовский» серые журавли попали в объектив фотоловушки. Редкие птицы были замечены на одной из подкормочных площадок, расположенных на территории заповедника.