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15:52, 7 мая 2024Моя страна

В российском регионе родились детеныши редких антилоп

В заказнике «Степной» в Астраханской области родились детеныши сайгаков

Кадр: ГБУ Астраханской области "Заказник "Степной"

На территории природного заказника «Степной» в Астраханской области родились детеныши сайгаков. Об этом сообщает заповедник на своей странице «ВКонтакте».

Инспекторы запечатлели на камеру первых новорожденных редких антилоп. По их словам, окот начался у занесенных в Красную книгу животных в воскресенье, 5 мая.

«Пусть этот удивительный процесс проходит благополучно и погода не подведет», — написали сотрудники заказника, расположенного в российском регионе.

Ранее сообщалось, что на территории государственного природного зоологического заказника «Ломовский» серые журавли попали в объектив фотоловушки. Редкие птицы были замечены на одной из подкормочных площадок, расположенных на территории заповедника.

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      Мария Винар
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