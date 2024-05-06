В российском регионе заметили редких журавлей

В заказнике «Ломовский» в Пензенской области заметили редких серых журавлей

На территории государственного природного зоологического заказника «Ломовский» серые журавли попали в объектив фотоловушки. Об этом сообщает Telegram-канал Министерства лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской области.

Редкие птицы были замечены на одной из подкормочных площадок, расположенных на территории заповедника. По данным ведомства, численность серого журавля в российском регионе составляет примерно 50-60 пар.

Отмечается, что данные птицы занесены в Красную книгу России и Пензенской области.

Ранее сообщалось, что сотрудники Алтайского биосферного заповедника вблизи села Яйлю заметили редких для этих мест птиц. На размещенном фото была запечатлена группа птиц, которая плыла по Телецкому озеру. Специалисты выяснили, что это малые лебеди (Cygnus bewickii), которых можно легко спутать с лебедями-кликунами.

