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18:49, 7 мая 2024Наука и техника

В США рассказали о российском «танке-дикобразе»

TWZ сравнило российский Т-72 с дополнительной защитой от БПЛА с дикобразом

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Российские танкисты оснастили еще один Т-72 сплошным навесом для защиты от беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Особенности танка оценили в публикации американского издания The War Zone (TWZ).

Автор сравнил танк с дикобразом из-за дополнительных решетчатых экранов, которые закрепили на антидроновом навесе.

«Это похоже на броню, которая обеспечивает защиту от реактивных гранат и другого легкого бронебойного оружия. Сетчатая и пластинчатая броня предназначена для защиты от кумулятивных зарядов многих противотанковых снарядов, которые должны сдетонировать на определенном расстоянии от цели, чтобы быть наиболее эффективными. Новое дополнение превращает гладкий внешний панцирь "танка-черепахи" в нечто, более похожее на дикобраза», — рассказывает издание.

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В публикации предположили, что танк с антидроновой защитой и колейным минным тралом предназначен для расчистки путей от мин и создания дымовых завес для другой бронетехники.

Ранее в мае стало известно, что «Уралвагонзавод» передал российским войскам очередные эшелоны модернизированных танков Т-72Б3М и Т-90М.

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      Даниил Иринин
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