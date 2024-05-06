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11:37, 6 мая 2024Наука и техника

Российским военным передали танки Т-90М и Т-72Б3М

«Уралвагонзавод» передал военным партии танков Т-90М и Т-72Б3М
СюжетГособоронзаказ

Фото: РИА Новости

«Уралвагонзавод» (входит в «Ростех») передал российским войскам очередные эшелоны модернизированных танков Т-72Б3М и Т-90М. Об этом сообщили в Telegram-канале концерна.

«В преддверии Дня Победы Уралвагонзавод отправил очередной эшелон танков Т-90М "Прорыв" в Российскую армию. Неделей ранее, в канун Праздника весны и труда, была отгружена партия танков Т-72Б3М», — говорится в сообщении.

В концерне отметили, что предприятие продолжает обеспечивать войска современной боевой техникой и в срок выполняет гособоронзаказ. Там добавили, что перед сотрудниками завода стоят новые задачи, связанные с реализацией нововведений в оснащении боевой техники.

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В апреле министр обороны России Сергей Шойгу поставил задачу увеличить темпы производства модернизированных танков Т-80БВМ, которые используют в зоне спецоперации.

В марте стало известно, что «Уралвагонзавод» отправил в войска очередную партию танков Т-90М. В церемонии отправки машин приняли участие две тысячи сотрудников предприятия.

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      Даниил Иринин
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