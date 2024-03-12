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17:24, 12 марта 2024Наука и техника

«Уралвагонзавод» отправил в войска партию Т-90М

«Уралвагонзавод»: в войска отправлена партия танков Т-90М «Прорыв»
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

«Уралвагонзавод» отправил в войска очередную партию танков Т-90М «Прорыв». Об этом со ссылкой на предприятие сообщает ТАСС.

Боевая техника отправлена в войска с российским триколором на башнях танков и под композиции популярных отечественных исполнителей. Всего в церемонии отправки танков приняли участие две тысячи сотрудников предприятия, которые собрались на заводской площади Трудовой Славы.

Ранее заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев согласился с президентом страны Владимиром Путиным, ранее назвавшим российский Т-90М «Прорыв», использующийся в зоне специальной военной операции (СВО), лучшим в мире танком.

В декабре 2023 года «Уралвагонзавод» сообщил, что успешно выполнил контракты на поставку танков Т-90М и Т-72Б3М, усовершенствованных с учетом опыта СВО, в войска.

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      Иван Потапов
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